Al culmine dell'ennesima lite ha tentato di strangolare la moglie, stringendole un cavo elettrico attorno al collo. La tragedia si sarebbe consumata se nella stanza non avesse fatto irruzione la figlia di 9 anni, in lacrime. Il pianto disperato della bambina ha fatto desistere l'uomo che ha mollato la presa ed è uscito di casa, lasciando la donna riversa sul pavimento.





La vicenda si è consumata a Lattarico, nel Cosentino. L'uomo, un 63enne, si è poi presentato in stato confusionale nella caserma dei carabinieri di Rende per confessare l'accaduto. I militari si sono allora precipitati sul posto dove hanno trovato la donna in stato di shock e la piccola che tentava di prestarle soccorso.



E allora emerso un desolante quadro familiare, con vessazioni, umiliazioni e percosse continue subite dalla donna per futili motivi. Nei confronti dell'aggressore la procura della Repubblica di Cosenza ha emesso un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, convalidato dal gip. Per lui si sono aperte le porte del carcere.