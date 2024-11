La forte scossa è stata avvertita anche in Calabria, in particolare lungo la costa vibonese e nella locride

Una forte scossa di terremoto è stata registrata questa mattina a largo della costa vibonese. Il sisma, di magnitudo 4.5, è segnalato alle 10:22:42 italiane. La zona interessata dal sisma è stata quella delle Isole Lipari, ma è stata avvertita anche in Calabria, in particolare nel vibonese e nella locride. La scossa è stata registrata a una grande profondità: 212.3 chilometri. Al momento non sono stati registrati danni a persone o cose.