La coppia è in fase di separazione. La donna minacciata anche con un coltello. L'uomo in manette per stalking

Un 59enne di Rende è stato arrestato per stalking dai carabinieri in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Cosenza. Il provvedimento scaturisce da una serie di minacce e atti persecutori posti in essere dall’uomo nei confronti della moglie, con la quale è in fase di separazione.

Telefonate e messaggi minatori

In particolare le indagini hanno accertato l’invio di una serie di messaggi e telefonate dal contenuto minaccioso del tipo «Sei morta... hai finito di campare... non ci sarà posto dove potrai rifugiarti…» mentre in un’altra circostanza la donna è stata anche minacciata con un coltello da cucina. L’uomo è finito ai domiciliari.