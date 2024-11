Il progetto a favore dei ragazzi in carico ai Servizi minorili partirà a seguito della firma dell'accordo in programma il 12 giugno

Sarà sottoscritto in data 12 giugno 2018 alle ore 15,30 il protocollo d’intesa tra il Centro per la Giustizia minorile per la Calabria, rappresentato dal direttore, Isabella Mastropasqua e il Centro clinico San Vitaliano di Catanzaro raffigurato dal rappresentante legale, Alfredo Citrigno, finalizzato all’avvio di tirocini formativi-lavorativi a favore dei ragazzi in carico ai Servizi Minorili della Giustizia della Calabria.

L’accordo rappresenta una innovativa modalità di reinserimento sociale dei minori e giovani adulti entrati nel circuito penale che si affianca alle numerose attività pedagogico-educative offerte dalla Giustizia minorile e rappresenta un’opportunità concreta di sinergie operative tra Ente pubblico e il Privato sociale; un passo importante verso la costruzione della solidarietà da parte delle imprese che perseguono anche finalità etiche, strumento di crescita e di arricchimento per chi offre il lavoro, per chi ne beneficia e per l’intero contesto sociale.