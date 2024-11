Nuovi risvolti dopo il passaggio di proprietà del monumento-simbolo ridotto in rudere e conteso da due Comuni

La “torre di Joppolo”, che sta nel territorio di Nicotera, diventa a tutti gli effetti proprietà comunale. A cedere l’antico rudere conteso, è stato un cittadino che ha fatto una donazione a favore del municipio di Joppolo che, con delibera del consiglio comunale, ha già incamerato il bene.

Come era prevedibile il passaggio di proprietà, che scavalca il Comune di Nicotera, ha suscitato polemiche, e noi siamo andati nei due paesi teatro della disfida per registrare umori e prese di posizione. In attesa di capire cosa intendono fare gli amministratori joppolesi per riqualificare il monumento, nel municipio di Nicotera fanno sapere che per qualsiasi cosa – progetto, idea, finanziamento - «da qui bisogna passare».