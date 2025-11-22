La piazza di spaccio del gruppo era nel centro della città, in una zona frequentata da ragazzi. L’inchiesta è nata nel 2017 dopo l’arresto in flagranza di due giovani trovati in possesso di cocaina
Il pm della Dda di Catanzaro, Silvia Peru, ha invocato 78 richieste di condanna, quasi 600 anni di carcere, nei confronti degli imputati coinvolti nel processo – davanti al Tribunale di Lamezia – nato dall’inchiesta “Droga Parlata” incentrata su un grosso traffico di stupefacenti che si sarebbe svolto a Lamezia Terme nella piazza di spaccio di piazza Mercato Vecchio.
Gli imputati sono accusati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, di reati in materia di armi e tentata estorsione.
L’operazione, condotta dalla Squadra mobile di Catanzaro e dal Commissariato di polizia di Lamezia Terme, il 17 febbraio 2022, con il supporto di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di unità cinofile, è stata resa possibile grazie all’attività investigativa scaturita dall’arresto di due soggetti, colti nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina.
L’accusa individua un’associazione dedita al traffico di che si approvvigionava da fornitori in provincia di Vibo Valentia (Mileto) e Reggio Calabria (Gioia Tauro).
Le richieste di condanna
Il pm ha chiesto la condanna di
Gianluca Adone, 11 anni, 4 mesi e 15 giorni
Francesco Angotti detto “Ciccio”, 11 anni e 2 mesi
Stefano Apa alias “Stefano Santori”, 6 anni e 4 mesi di reclusione e 28mila euro di multa
Flavio Bevilacqua, 6 anni e 26mila euro di multa
Sandro Bevilacqua detto “Sasà”, 6 anni e 2 mesi e 27mila euro di multa
Antonio Bonaddio, 2 anni
Immacolata Bonali, 11 anni e 2 mesi
Luigi Buccinnà, 6 anni e 26mila euro di multa
Pasquale Buffone, 13 anni, 6 mesi e 15 giorni
Felice Cadorna detto “Zio Tonino”, 30 anni
Marco Caligiuri, 6 anni e 26mila euro di multa
Pietro Antonio Caruso, 2 anni e 2 mesi e 6.200 euro di multa
Michele Caruso, 6 anni e 6 mesi e 29mila euro di multa
Antonio Cerra (di Francesco), 21 anni, 3 mesi e 15 giorni di reclusione
Davide Cerra, 6 anni e 2 mesi e 27mila euro di multa
Marco Antonio Cerra, 11 anni, 2 mesi e 15 giorni
Andrea Chirico, 2 anni e 4.000 euro di multa
Fernando Cittadino alias “Pilusena”, 2 anni e 2 mesi e 5.000 euro di multa
Alessio Cortese alias “Red”, 6 anni e 4 mesi e 28mila euro di multa
Bruno Cortese, 2 anni e 5.200 euro di multa
Domenico Cracolici detto “Mimmo”, 6 anni e 2 mesi e 27.000 euro di multa
Salvatore Curcio, 6 anni e 26mila euro di multa
Carlo Davoli detto “Carletto”, 9 anni e 2 mesi e 40mila euro di multa
Giovanni De Fazio, 2 anni e 5.200 euro di multa
Francesco Filippini alias “Bazzarino”, 6 anni e 10 mesi e 31mila euro di multa
Giacomo Gallo, 6 anni e 2 mesi e 27mila euro di multa
Francesco Galluzzi, 11 anni e 1 mese e 15 giorni
Giancarlo Gelsomino detto“Carlo”, 6 anni e 26mila euro di multa
Francesco Giampà detto “Ciccio il meccanico”, 6 anni e 26mila euro di multa
Mario Gigliotti inteso “Mariuzzu di Fronti”, 6 anni e 6 mesi e 28mila euro di multa
Pasquale Gigliotti, 6 anni e 4 mesi e 28mila euro di multa
Raffaella Gigliotti, 2 anni e 5.200 euro di multa
Erik Grillo, 6 anni e 26mila euro di multa
Hans Georg Holzhausen, 11 anni e 5 mesi
Samuel Iannelli detto “Samuelino” alias “Puzzella”, 2 anni e 2 mesi
Luigi Iannì, 11 anni e 1 mese
Lorenzo Isabella Valenzi,11 anni e 4 mesi
Fabrizio Lezoche, 2 anni e 5.200 euro di multa
Mario Maiolo, 11 anni e un mese
Mario Marciano, 3 anni e 2 mesi e 7.000 euro di multa
Peppino Marrazzo, 6 anni e 26mila euro di multa
Maurizio Mazza, 11 anni, 5 mesi e 15 giorni
Antonio Mendicino detto “Picuni”, 6 anni e 26mila euro di multa
Antonio Mercuri, 3 anni e 2 mesi e 11mila euro di multa
Sergio Montuoro, 3 anni e 4 mesi e 10mila euro di multa
Fortunato Moretti, 2 anni e 5.200 euro di multa
Manuel Motta, 6 anni e 26mila euro di multa
Fabio Murone, 6 anni e 26mila euro di multa
Carmine Vincenzo Notarianni detto “Enzariellu” alias “Pilosci”, 6 anni e 2 mesi e 27mila euro di multa
Luigi Notarianni alisas “Pilosci”, 11 anni e 1 mese e 15 giorni di reclusione
Luigi Notarianni detto“Gino”, 6 anni e 26mila euro di multa
Giuseppe Osso detto “Pino”, 6 anni e 26mila euro di multa
Redentore Pacienza, 6 anni e 26mila euro di multa
Caterina Pagliuso detta “Zia Rina”, 3 anni e 4 mesi e 12mila euro di multa
Raffaele Pagliuso, 2 anni e 4 mesi, e 6.000 euro di multa
Gianluca Paradiso alias “Pitorro”, 6 anni e 26mila euro di multa
Antonio Perri detto “Tonino”, 6 anni e 26mila euro di multa
Luciano Pesce, 11 anni e 2 mesi
Danilo Pileggi, 11 anni e 4 mesi
Francesco Porco detto “Ciccio”, 6 anni e 26mila euro di multa
Iolanda Pulice, 3 anni e 4 mesi e 12mila euro di multa
Saverio Pulice, 11 anni e 1 mese
Fausto Raso, 16 anni, 5 mesi e 15 giorni
Giovanni Roberto, 12 anni e 2 mesi
Davide Saladino, 6 anni e 2 mesi e 27mila euro di multa
Giuseppe Saladino detto “Peppe”, 11 anni e 2 mesi
Claudio Scardamaglia, 6 anni e 26mila euro di multa
Luigi Simerano, 6 anni e 26mila euro di multa
Claudio Strangis, 6 anni e 9.000 euro di multa
Vincenzo Taccone, 11 anni, un mese e 15 giorni
Santo Talarico detto “Sandrino”, 6 anni e 27mila euro di multa
Pasquale Taverna alias “Chirichella”, 3 anni e 4 mesi e 12mila euro di multa
Angelo Torcasio detto “Nello”, 7 anni e 2 mesi e 28mila euro di multa
Antonio Torcasio alias “Gnaffi”, 11 anni e 6 mesi
Eugenio Torcasio, 6 anni e 26mila euro di multa
Ugo Torcasio, 6 anni e 2 mesi e 27mila euro di multa
Franco Trovato, 6 anni e euro di multa
Valentino Vesci, 6 anni e 26mila euro di multa