Il pm della Dda di Catanzaro, Silvia Peru, ha invocato 78 richieste di condanna, quasi 600 anni di carcere, nei confronti degli imputati coinvolti nel processo – davanti al Tribunale di Lamezia – nato dall’inchiesta “Droga Parlata” incentrata su un grosso traffico di stupefacenti che si sarebbe svolto a Lamezia Terme nella piazza di spaccio di piazza Mercato Vecchio.

Gli imputati sono accusati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, di reati in materia di armi e tentata estorsione.

L’operazione, condotta dalla Squadra mobile di Catanzaro e dal Commissariato di polizia di Lamezia Terme, il 17 febbraio 2022, con il supporto di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di unità cinofile, è stata resa possibile grazie all’attività investigativa scaturita dall’arresto di due soggetti, colti nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

L’accusa individua un’associazione dedita al traffico di che si approvvigionava da fornitori in provincia di Vibo Valentia (Mileto) e Reggio Calabria (Gioia Tauro).

Le richieste di condanna

Il pm ha chiesto la condanna di

Gianluca Adone, 11 anni, 4 mesi e 15 giorni

Francesco Angotti detto “Ciccio”, 11 anni e 2 mesi

Stefano Apa alias “Stefano Santori”, 6 anni e 4 mesi di reclusione e 28mila euro di multa

Flavio Bevilacqua, 6 anni e 26mila euro di multa

Sandro Bevilacqua detto “Sasà”, 6 anni e 2 mesi e 27mila euro di multa

Antonio Bonaddio, 2 anni

Immacolata Bonali, 11 anni e 2 mesi

Luigi Buccinnà, 6 anni e 26mila euro di multa

Pasquale Buffone, 13 anni, 6 mesi e 15 giorni

Felice Cadorna detto “Zio Tonino”, 30 anni

Marco Caligiuri, 6 anni e 26mila euro di multa

Pietro Antonio Caruso, 2 anni e 2 mesi e 6.200 euro di multa

Michele Caruso, 6 anni e 6 mesi e 29mila euro di multa

Antonio Cerra (di Francesco), 21 anni, 3 mesi e 15 giorni di reclusione

Davide Cerra, 6 anni e 2 mesi e 27mila euro di multa

Marco Antonio Cerra, 11 anni, 2 mesi e 15 giorni

Andrea Chirico, 2 anni e 4.000 euro di multa

Fernando Cittadino alias “Pilusena”, 2 anni e 2 mesi e 5.000 euro di multa

Alessio Cortese alias “Red”, 6 anni e 4 mesi e 28mila euro di multa

Bruno Cortese, 2 anni e 5.200 euro di multa

Domenico Cracolici detto “Mimmo”, 6 anni e 2 mesi e 27.000 euro di multa

Salvatore Curcio, 6 anni e 26mila euro di multa

Carlo Davoli detto “Carletto”, 9 anni e 2 mesi e 40mila euro di multa

Giovanni De Fazio, 2 anni e 5.200 euro di multa

Francesco Filippini alias “Bazzarino”, 6 anni e 10 mesi e 31mila euro di multa

Giacomo Gallo, 6 anni e 2 mesi e 27mila euro di multa

Francesco Galluzzi, 11 anni e 1 mese e 15 giorni

Giancarlo Gelsomino detto“Carlo”, 6 anni e 26mila euro di multa

Francesco Giampà detto “Ciccio il meccanico”, 6 anni e 26mila euro di multa

Mario Gigliotti inteso “Mariuzzu di Fronti”, 6 anni e 6 mesi e 28mila euro di multa

Pasquale Gigliotti, 6 anni e 4 mesi e 28mila euro di multa

Raffaella Gigliotti, 2 anni e 5.200 euro di multa

Erik Grillo, 6 anni e 26mila euro di multa

Hans Georg Holzhausen, 11 anni e 5 mesi

Samuel Iannelli detto “Samuelino” alias “Puzzella”, 2 anni e 2 mesi

Luigi Iannì, 11 anni e 1 mese

Lorenzo Isabella Valenzi,11 anni e 4 mesi

Fabrizio Lezoche, 2 anni e 5.200 euro di multa

Mario Maiolo, 11 anni e un mese

Mario Marciano, 3 anni e 2 mesi e 7.000 euro di multa

Peppino Marrazzo, 6 anni e 26mila euro di multa

Maurizio Mazza, 11 anni, 5 mesi e 15 giorni

Antonio Mendicino detto “Picuni”, 6 anni e 26mila euro di multa

Antonio Mercuri, 3 anni e 2 mesi e 11mila euro di multa

Sergio Montuoro, 3 anni e 4 mesi e 10mila euro di multa

Fortunato Moretti, 2 anni e 5.200 euro di multa

Manuel Motta, 6 anni e 26mila euro di multa

Fabio Murone, 6 anni e 26mila euro di multa

Carmine Vincenzo Notarianni detto “Enzariellu” alias “Pilosci”, 6 anni e 2 mesi e 27mila euro di multa

Luigi Notarianni alisas “Pilosci”, 11 anni e 1 mese e 15 giorni di reclusione

Luigi Notarianni detto“Gino”, 6 anni e 26mila euro di multa

Giuseppe Osso detto “Pino”, 6 anni e 26mila euro di multa

Redentore Pacienza, 6 anni e 26mila euro di multa

Caterina Pagliuso detta “Zia Rina”, 3 anni e 4 mesi e 12mila euro di multa

Raffaele Pagliuso, 2 anni e 4 mesi, e 6.000 euro di multa

Gianluca Paradiso alias “Pitorro”, 6 anni e 26mila euro di multa

Antonio Perri detto “Tonino”, 6 anni e 26mila euro di multa

Luciano Pesce, 11 anni e 2 mesi

Danilo Pileggi, 11 anni e 4 mesi

Francesco Porco detto “Ciccio”, 6 anni e 26mila euro di multa

Iolanda Pulice, 3 anni e 4 mesi e 12mila euro di multa

Saverio Pulice, 11 anni e 1 mese

Fausto Raso, 16 anni, 5 mesi e 15 giorni

Giovanni Roberto, 12 anni e 2 mesi

Davide Saladino, 6 anni e 2 mesi e 27mila euro di multa

Giuseppe Saladino detto “Peppe”, 11 anni e 2 mesi

Claudio Scardamaglia, 6 anni e 26mila euro di multa

Luigi Simerano, 6 anni e 26mila euro di multa

Claudio Strangis, 6 anni e 9.000 euro di multa

Vincenzo Taccone, 11 anni, un mese e 15 giorni

Santo Talarico detto “Sandrino”, 6 anni e 27mila euro di multa

Pasquale Taverna alias “Chirichella”, 3 anni e 4 mesi e 12mila euro di multa

Angelo Torcasio detto “Nello”, 7 anni e 2 mesi e 28mila euro di multa

Antonio Torcasio alias “Gnaffi”, 11 anni e 6 mesi

Eugenio Torcasio, 6 anni e 26mila euro di multa

Ugo Torcasio, 6 anni e 2 mesi e 27mila euro di multa

Franco Trovato, 6 anni e euro di multa

Valentino Vesci, 6 anni e 26mila euro di multa



