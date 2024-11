L'uomo è stato beccato dalla polizia mentre si trovava all'interno della sua auto, già caricata di tutti i bagagli e pronta per la fuga

La squadra Mobile della polizia di Lodi ha eseguito un ordine di carcerazione che era stato emesso dalla Procura generale della Repubblica di Catania a carico di un italiano di 63 anni e residente in Calabria ma domiciliato da qualche tempo in un comune in provincia del capoluogo lombardo.

Deve scontare ora una pena di otto anni di reclusione per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tra la Sicilia la Calabria e la Lombardia, risalente al 2000.

Fondamentale per la buona riuscita dell'operazione è stata la stretta collaborazione tra le squadre Mobili di Vibo Valentia e di Lodi che ha permesso di capire dove abitava l'uomo. Al momento della perquisizione, però, l'appartamento in questione è stato trovato vuoto. La polizia ha trovato il 63enne già nella sua auto, appena fuori casa, mentre aveva caricato tutti i bagagli e si stava allontanando.