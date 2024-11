Nonostante i soccorsi per la 79enne non c’è stato nulla da fare

Una donna di 79 anni, M. P. F., nata a Garbagnate Milanese (Mi), ospite del villaggio vacanze Club Med Napitia di Pizzo, ha accusato un malore mentre stava facendo il bagno nelle acque antistanti la nota struttura turistica. La malacapitata, avrebbe improvvisamente cominciato a dimenarsi in acqua e a chiedere aiuto.



Subito recuperata e portata sulla battigia dai presenti è però andata in arresto cardiaco. Sul posto si sono rapidamente portati un’equipe del 118 e l’elisoccorso. Tutto inutile, i sanitari, nonostante abbiano tentato un massaggio cardiaco, non hanno potuto fare altro che constatare l'avvenuto decesso della sfortunata signora. Si sospetta la morte per annegamento. Sul posto anche i carabinieri della locale Stazione per gli accertamenti del caso.