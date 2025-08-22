Tragedia nella tarda mattinata di oggi in località Don Gabriele, nel territorio comunale di San Pietro di Caridà, al confine tra la provincia di Reggio Calabria e quella di Vibo Valentia. Un uomo di 79 anni, R.C., è stato trovato a terra, all’interno della propria abitazione, con una grave ferita alla testa. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano sarebbe caduto riportando traumi fatali.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 di Vibo Valentia e l’elisoccorso giunto da Lamezia. Nonostante i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.