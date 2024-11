«Il nostro 8 dicembre si conclude con un ringraziamento dovuto alla Madonna!». Così scrive il sindaco di Orsomarso, Antonio De Caprio, quando in nottata ha annunciato la tragedia sfiorata nel giorno dell'Immacolata.

Un enorme masso, dalle dimensioni «paragonabili a quelle di una utilitaria», si è staccato dal costone sovrastante il centro storico di Orsomarso ed è finito sulla strada comunale, provocando una vistosa voragine. Solo per un caso fortuito in quel momento nessuno transitava in quel punto preciso e oggi si può raccontare l'episodio tirando un sospiro di sollievo perché non si registrano feriti.

Ma ciò, come ha sottolineato il primo cittadino, impone interventi immediati affinché si evitino tragedie anche in futuro. Il peggio sarebbe stato scongiurato solo grazie alla presenza di muraglioni spessi circa 60 cm e alti 2,50 mt.

La comunicazione alla Protezione Civile