L'uomo stava lavorando in un campo in località Apollinara. Sul posto gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri

Corigliano Rossano sotto shock a causa di un tragico incidente avvenuto qualche ora fa: un trattore si è ribaltato in un'area rurale determinando la morte di un uomo di 65 anni (F.C.), residente nella località di Apollinara.

Il dramma si è consumato in circostanze ancora da chiarire. Secondo le prime informazioni emerse, l'uomo stava lavorando in un campo quando il trattore si è ribaltato, causando gravi conseguenze. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, un'ambulanza del 118 e i carabinieri del reparto territoriale, quest'ultimi subito impegnati nelle indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto.