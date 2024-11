Un uomo di 78 anni, Giuseppe Genovese, bancario in pensione, ha perso la vita in un incidente stradale verificatosi lungo la strada provinciale 160 che conduce al centro storico di Villapiana. Viaggiava a bordo di un’auto insieme alla moglie, R.A. di 76 anni, trasportata con l’elisoccorso, in gravi condizioni, all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Sul posto sono giunti per i rilievi anche i carabinieri della locale stazione. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, l’anziano avrebbe perso il controllo del veicolo, una Fiat Punto, andandosi a schiantarsi contro un muro. Non è escluso che possa aver avuto un malore.