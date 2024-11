Un drammatico incidente mortale è avvenuto oggi lungo l'autostrada A2 del Mediterraneo, in provincia di Potenza. A perdere la vita un sessantenne calabrese alla guida di un'auto che, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe andata fuori strada finendo contro il guard rail. Ferita la moglie che era in auto con lui.

L'impatto al chilometro 139,400 in direzione nord, all'altezza di Lauria. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con due ambulanze e l'elisoccorso. Per il 60enne inutile ogni tentativo di soccorso. Presenti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale. Il traffico ha subito rallentamenti.