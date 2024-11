Un incidente mortale si è verificato questa mattina intorno sulla vecchia SS106 ionica, oggi SP153, in contrada Tarianni di Amendolara. Due i mezzi coinvolti una Fiat 126 ed un furgone. La Fiat 126 è finita fuori strada. Deceduta la conducente, ottentenne del posto. Sulla dinamica lavorano i carabinieri della stazione di Roseto sotto il coordinamento della compagnia di Cassano diretta dal Capitano Michele Ornelli.

La salma è stata sottoposta a sequestro in attesa che la procura disponga eventualmente l’esame autoptico. Al vaglio dei militari l’ipotesi secondo cui l’auto della vittima fosse ferma ai margini della strada e solo successivamente travolta dal furgone o se sia prevalente la tesi dei due mezzi in movimento. Dall’esame autoptico potrebbe emerge il motivo del decesso e quindi risalire all’esatta ricostruzione. Sul posto, si sono portati i vigili del fuoco del comando di Cosenza -distaccamento di Castrovillari per la messa in sicurezza del sito e delle vetture.