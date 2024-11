Tragico sinistro nella tarda serata sulla statale 106 ionica catanzarese. Ancora poco chiara la dinamica dell'incidente che ha coinvolto più automezzi e un ciclista. La vittima è Luigi Ferragina, 70 anni, pensionato residente a Cropani Marina.



Quest'ultimo è spirato sul manto stradale senza neppure essere trasportato in ospedale. Lo scontro è avvenuto a Botricello, al confine con Cropani. Almeno due le autovetture rimaste coinvolte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sellia Marina per effettuare i rilievi. Giunti anche gli operatori di primo soccorso che non hanno potuto far altro che accertarne il decesso.