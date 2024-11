Dal pomeriggio di ieri vaste aree della Calabria sono rimaste senza connessione internet e rete telefonica. Sono in corso gli accertamenti per capire chi abbia potuto tranciare due cavi portanti nelle vicinanze di Catanzaro

Centinaia di linee telefoniche fisse sono andate in tilt dal pomeriggio di ieri in una vasta zona dell’area centrale dalla Calabria, in particolare tra Catanzaro e Lamezia Terme dopo che, per cause in corso d'accertamento, sono stati tranciati due cavi portanti nelle vicinanze di Catanzaro. Molti uffici pubblici come la Prefettura, la Questura e il Comando provinciale dei carabinieri e tutti i numeri di emergenza sono isolati telefonicamente.

Intanto Telecom Italia ha diffuso una nota con cui comunica «di aver avviato un'azione per l'accertamento delle responsabilità e il conseguente risarcimento di tutti i danni subiti in merito al danneggiamento di diversi cavi in fibra ottica ad elevata potenzialità trasmissiva avvenuto nei pressi di Lamezia Terme da parte di ignoti». «L'incidente - si aggiunge nella nota - ha causato gravi ripercussioni ai collegamenti telefonici su rete fissa, sia voce, sia dati, in una vasta area della Calabria. Al riguardo Telecom Italia informa che squadre di tecnici sono prontamente intervenute e stanno lavorando in continuità per ripristinare nel più breve tempo possibile i collegamenti coinvolti».





E sui motivi per i quali oggi pomeriggio a Marcellinara sono stati tranciati due cavi della Telecom provocando l'isolamento di centinaia di utenze telefoniche fisse è stata aperta un'inchiesta. La Digos ha individuato i punti in cui sono stati tranciati i cavi ed effettuato i rilievi per il reperimento di indizi e tracce che possano consentire l'identificazione dei responsabili. Riguardo al movente del danneggiamento, gli investigatori, al momento, non si sbilanciano, lasciando aperte tutte le ipotesi.





Nella tarda serata sono state ripristinate dalla Telecom le linee di pubblica utilità (112, 113 e 118), che erano andate in tilt nella zona di Catanzaro e Lamezia Terme dopo che persone non identificate avevano tranciato due cavi della società telefonica, forse con lo scopo di rubare fibra ottica. Nel giro di alcune ore, inoltre, la società telefonica conta di rimettere in funzione le centinaia di utenze private interrotte a causa del danneggiamento.