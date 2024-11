Gravi episodi di incendi di autovetture hanno colpito le comunità di Trebisacce e Villapiana, destando preoccupazione tra i residenti e richiamando l’attenzione delle forze dell’ordine. Gli incendi, di probabile matrice dolosa, hanno colpito principalmente veicoli di cittadini di nazionalità marocchina.



A Trebisacce, due automobili sono state completamente distrutte dalle fiamme, necessitando l'intervento immediato dei vigili del fuoco locali, coadiuvati dai colleghi di Corigliano-Rossano. La loro rapidità ha evitato che il rogo si propagasse ad altre auto parcheggiate nelle vicinanze, limitando i danni e garantendo la sicurezza dei residenti.



Simile la situazione a Villapiana, dove un’altra autovettura ha preso fuoco. I vigili del fuoco di Castrovillari sono intervenuti prontamente, domando le fiamme e mettendo in sicurezza l'area. Anche in questo caso, l’efficienza dei soccorritori ha scongiurato ulteriori pericoli.



Le indagini sono state avviate dai carabinieri della compagnia di Cassano Jonio, sotto la guida del capitano Michele Ornelli. Gli investigatori stanno cercando di fare luce sulle cause degli incendi e di raccogliere eventuali prove che possano identificare i responsabili. Sebbene non si disponga al momento di evidenze concrete, non si esclude la matrice dolosa degli eventi.



Questi episodi riaccendono il dibattito sulle tensioni tra le comunità locali e gli immigrati, suscitando timori e preoccupazioni tra i residenti. Le autorità stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza e l’armonia sociale nei due centri, invitando la popolazione a segnalare eventuali comportamenti sospetti.



Mentre le indagini proseguono, resta alta l’attenzione sulla necessità di prevenire simili atti di vandalismo e di promuovere una convivenza pacifica tra le diverse comunità che popolano Trebisacce e Villapiana.