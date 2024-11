Eufemia Tarsia, vice prefetto - capo Gabinetto presso la Prefettura di Cosenza e vice prefetto vicario del Comune Utg di Taranto è stata nominata il commissario prefettizio del Comune di Trebisacce. Questa nomina è stata effettuata nella giornata odierna dal prefetto di Cosenza Vittoria Ciaramella. La decisione è giunta subito dopo che il segretario comunale Roberto Amerise ha comunicato l'esito del Consiglio comunale nel quale è stata espressa la sfiducia verso il sindaco Alex Aurelio, avviando così il procedimento per lo scioglimento anticipato secondo quanto previsto dall'art. 141 del D. Lgs. n. 267/2000.

Eufemia Tarsia, 62 anni, laureata in Giurisprudenza all'Università "La Sapienza" di Roma, è riconosciuta come un funzionario statale di alto profilo umano e professionale. Pur risiedendo da tempo nel capoluogo per motivi logistici, proviene e mantiene le radici nella sua città d'origine, Montegiordano, dove fa parte dell'antica e nobile famiglia Tarsia. Ha un'ampia esperienza professionale, avendo ricoperto ruoli importanti in Prefettura come vice prefetto e dirigente del servizio personale, oltre ad aver già svolto la funzione di commissario prefettizio in vari Comuni della provincia di Cosenza, tra cui quelli più piccoli come Marano Marchesato, Marzi, Cerzeto, e quelli più grandi e impegnativi come Altomonte, San Marco Argentano, San Lucido, Amantea. Ora, si aggiunge il Comune di Trebisacce, che diventa così il terzo Comune commissariato in pochi anni.