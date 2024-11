Il maltempo continua a imperversare in tutto il territorio regionale, registrando allagamenti, frani, disagi lungo le arterie stradali e non solo. Intorno alle 12.15, sulla tratta ferroviaria Lamezia Terme-Catanzaro, in una galleria sita nel comprensorio di Marcellinara, un treno con diversi passeggeri a bordo, per via della grossa quantità di acqua presente, è rimasto bloccato. Immediatamente contattate le ferrovie, è stato inviato un locomotore in supporto per trainare il treno in stazione.

Passeggeri trasferiti su altro treno

Le due squadre vigili del fuoco presenti sul posto, (10 unità) stanno effettuando il trasbordo dei passeggeri su un altro treno che raggiungerà successivamente la stazione di Catanzaro Lido. L'ente Fs aveva provveduto ad inviare due locomotori da entrambe le direzioni ma gli stessi a causa della presenza di fango e detriti sul percorso non hanno potuto raggiungere il convoglio per agganciarlo e trainarlo in zona sicura.

LEGGI ANCHE:

Seggi vuoti a Lamezia per il maltempo, Ferro (Fdi): «Rinviare»

Il maltempo non molla, atteso un peggioramento nelle prossime ore

Maltempo, decine di comuni superano la soglia di allarme. Ecco quali sono

Maltempo, inferno d’acqua a Lamezia: voli dirottati, strade come fiumi e frane