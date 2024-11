Gli investigatori non tralasciano alcuna pista, neanche l'omicidio. Le indiscrezioni circolano tra i migranti della struttura di San Ferdinando. Nell'incendio è morta una donna, due i feriti

Una lite tra un migrante del Gambia ed una donna nigeriana si sarebbe verificata nella tarda serata di venerdì nella tendopoli di San Ferdinando, prima che scoppiasse il rogo che ha provocato la morte di una donna. É l'indiscrezione che circola tra alcuni migranti della tendopoli. Il tam tam di "radio tenda" si spinge ad ipotizzare un omicidio, ma allo stato non c'è alcuna conferma tra gli investigatori. Pur non escludendo allo stato alcuna ipotesi, nessuno si è fatto avanti con chi indaga per mettere nero su bianco l'affermazione.

Tra l'altro, secondo i primi rilievi dei vigili del fuoco, l'incendio avrebbe avuto origine in una baracca distante da quella in cui si trovava la vittima, Becky Moses, ed anche da quella in cui era la donna rimasta gravemente ustionata.L'autopsia, che sarà effettuata nei prossimi giorni, come riferisce l’ansa, dovràstabilire le cause della morte della donna, il cui cadavere si presenta completamente carbonizzato.