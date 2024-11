Nelle città capoluogo si sono tenute le manifestazioni organizzate dalle rispettive questure

Le questure calabresi si sono mobilitate per celebrare la 166° Festa della Polizia. In tutti i capoluoghi di provincia si sono tenute le manifestazioni in programma per illustrare i risultati raggiunti nel corso dell’anno ed esaltare i valori che guidano l’azione della Polizia di Stato.

Catanzaro

È stata la città di Soverato ad ospitare le celebrazioni del 166° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato per la provincia di Catanzaro. L'anfiteatro del lungomare Europa è stato teatro di un momento molto suggestivo e di grande partecipazione al quale, oltre ad autorità civili, militari e religiose, cittadini e curiosi, hanno preso parte anche gli studenti delle scuole cittadine, protagonisti del progetto "PretenDiamo Legalità, a scuola con il commissario Mascherpa". «Non lasciateci soli» così il questore Amalia Di Ruocco rivolgendosi ai cittadini, «per avere una società sicura occorre il contributo di tutti».





Cosenza

La novità dei festeggiamenti per il 166mo anniversario della polizia di stato, organizzati a Cosenza al Teatro Rendano, è la mostra allestita in esclusiva nazionale nel Museo Arti e Mestieri di Corso Telesio, nel cuore del centro storico. Una esposizione articolata in due diversi percorsi museali.

Il primo abbraccia il periodo dal 1852 fino alla riforma del 1981, con un itinerario guidato attraverso le diverse uniformi che hanno scandito nel tempo l’attività del corpo di polizia di stato. La seconda parte della mostra, dal titolo In nome della legge, è un percorso illustrato, e nasce dalla collaborazione tra l’Ufficio Storico della Polizia di Stato, la Biblioteca Centrale di Roma ed il Centro Studi Galantara, con la collaborazione della Biblioteca del Ministero dell’Interno. Ripercorre, attraverso vignette e caricature satiriche, l’attività della polizia dalla sua nascita e nel rapporto con le vicende storiche del periodo post risorgimentale e del primo Novecento. All’interno della mostra viene inoltre proiettato un video-documentario sulla storia della polizia di stato.







Crotone

Una cerimonia sobria, come sempre, ha caratterizzato il 166° anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato a Crotone; il Corpo si è riunito nel piazzale antistante la Lega Navale Italiana, insieme alle istituzioni, la magistratura e le altre forze dell'Ordine. Dopo la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e del Capo della Polizia Franco Gabrielli, è toccato al Questore di Crotone Claudio Sanfilippo celebrare il discorso di rito, durante il quale ha voluto, inoltre ricordare due gravi episodi che hanno scosso l'intera comunità: gli omicidi di Antonella Lettieri e del giovane Giuseppe Parretta.





Reggio Calabria

Il questore di Reggio Calabria, Raffaele Grassi, ha voluto rivolgere un saluto ai reggini, in occasione della festa della Polizia di Stato, esortandoli a reagire contro la criminalità diffusa e la 'ndrangheta. Il questore ha posto l'accento sulle bellezze della città dello Stretto - l'evento si è svolto al museo della Magna Grecia - che devono farsi motivo ulteriore per portare ad un cambiamento vero, da parte dell'intera comunità.





Vibo Valentia

La Questura di Vibo Valentia ha celebrato il 166° anniversario della fondazione della Polizia di Stato con una manifestazione pubblica a Palazzo Gagliardi. La manifestazione, aperta alla partecipazione dei cittadini, è stata animata anche da un’interessante esposizione di fotografie, quadri, stampe e proiezioni aventi a tema la storia della Polizia di Stato. Nel corso della giornata (ore 18) anche un concerto dell’orchestra di fiati del Conservatorio statale di musica “Fausto Torrefranca”.