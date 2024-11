Locali allagati e inagibili. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine

Vandali in azione al liceo classico “Ivo Oliveti” di Locri. Stamane gli alunni dell’istituto locrese hanno trovato i locali allagati e inagibili. Per questo motivo il dirigente scolastico ha sospeso le lezioni fino a sabato, il tempo necessario per quantificare i danni e rimettere a posto le aule. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine.