Alla base dell’agguato, avvenuto nei pressi di un lido, vi sarebbe una rissa avvenuta poco prima. Un testimone: «Sembrava di essere in un film. Abbiamo avuto paura per i bambini»

Giovane ferito in una sparatoria Rossano sul lungomare. Un giovane è stato colpito da almeno un proiettile tra il braccio e la spalla. Le sue condizioni sarebbero serie ma non tali da far temere per la vita. Sul posto sono immediatamente intervenute pattuglie della Polizia di Stato e dei Carabinieri, che hanno delimitato l’area e avviato le prime indagini.

L’agguato

Secondo le prime informazioni, l’agguato sarebbe avvenuto nei pressi di un noto lido del litorale rossanese, poco dopo le 18. Testimoni parlano di più persone coinvolte e di almeno e di colpi esplosi da distanza ravvicinata. La vittima, ancora cosciente, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale di Rossano, dove è attualmente sotto osservazione.

Le ipotesi

Sembra che alla base del gesto ci sia una rissa avvenuta poco prima in un altro punto turistico del territorio. Uno scontro verbale degenerato in violenza fisica e poi, forse per vendetta, l’attacco armato. Le forze dell’ordine stanno ascoltando testimoni e visionando le telecamere di videosorveglianza della zona. Nessuna pista è al momento esclusa, anche se si tende a seguire la pista del regolamento di conti tra giovani locali.

Indagini in corso

Gli investigatori mantengono il massimo riserbo. L’identità del ferito non è stata ancora diffusa ufficialmente, ma si tratterebbe di un giovane del posto, che lavora in Germania. La dinamica dell’agguato appare chiara: qualcuno lo aspettava nei pressi del lido e ha aperto il fuoco a sorpresa.

Reazioni

Tra i bagnanti e i titolari dei locali della zona, lo sconcerto è palpabile. «Sembrava di essere in un film – racconta un testimone – abbiamo avuto paura per i bambini, è stato un caos».

La sicurezza in discussione

La vicenda riapre la questione sicurezza nei luoghi della movida estiva. Più volte, nel corso degli ultimi anni. Oggi più che mai si rende necessario l’intervento dell’esercito. Si esce già da due sparatorie, risse e aggressioni. Ora l’episodio odierno impone un’ulteriore riflessione sull’efficacia dei controlli.