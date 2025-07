Dalle spiagge di Praia a Mare ai borghi di Altomonte e Gerace, passando per la religiosa San Giovanni in Fiore e la sorprendente Caccuri: un viaggio tra natura, storia e tradizioni autentiche in una regione che non smette di attrarre

L'estate in Calabria è un viaggio tra paesaggi mozzafiato, tradizioni autentiche e una natura che incanta. In pochi luoghi come in questa regione si può vivere un'esperienza così completa: mare cristallino, borghi ricchi di storia, sapori genuini e un'accoglienza che rimane nel cuore. Non a caso la Calabria è una meta sempre più ricercata da chi vuole fuggire dal turismo di massa e scoprire qualcosa di unico. Ecco allora cinque località tra le più affascinanti e suggestive, per un'estate davvero indimenticabile.

Praia a Mare e la magia di Fiuzzi

Nel cuore dell'Alto Tirreno Cosentino, Praia a Mare è da sempre una delle mete balneari più amate della Calabria. A renderla unica è la spettacolare spiaggia di Fiuzzi, caratterizzata da ciottoli scuri di origine vulcanica e da un mare trasparente dalle mille sfumature di azzurro. Proprio di fronte, la celebre Isola di Dino regala un panorama da cartolina: è possibile esplorarla in barca, ammirando le grotte marine e facendo snorkeling tra acque cristalline.

Tra le meraviglie naturali da non perdere ci sono la suggestiva Grotta Azzurra, con i suoi giochi di luce e riflessi color smeraldo, e la misteriosa Grotta del Leone, così chiamata per la particolare forma che ricorda il muso di un leone. Questi luoghi, accessibili solo via mare, regalano emozioni indimenticabili a chi ama la natura più pura e incontaminata.

Oltre al mare, Praia offre una vivace vita notturna, locali all'aperto, eventi estivi e una cucina tipica che esalta i sapori del sud. Una meta ideale per chi cerca relax ma non vuole rinunciare al divertimento.

Altomonte: il borgo tra i monti

Per chi desidera un'estate diversa, lontana dal caos delle spiagge, Altomonte rappresenta una delle gemme nascoste più belle della Calabria. Questo affascinante borgo medievale, incastonato tra le colline della provincia di Cosenza, racconta una storia lunga secoli, tra chiese romaniche, palazzi nobiliari e botteghe artigiane.

Altomonte è celebre anche per la sua ricca tradizione gastronomica, che spazia dai salumi locali ai formaggi tipici, fino ai vini robusti della zona. Passeggiare tra le sue viuzze acciottolate regala un senso di pace e autenticità difficile da trovare altrove. Una vera oasi per chi cerca cultura, tranquillità e paesaggi incontaminati.

San Giovanni in Fiore: cuore spirituale della Sila

Nel cuore della Sila Grande, a oltre mille metri di altitudine, sorge San Giovanni in Fiore, il borgo più importante e popoloso dell'altopiano silano. Questa località montana, immersa in paesaggi di straordinaria bellezza, è famosa non solo per i suoi panorami mozzafiato e l'aria pura, ma anche per la sua profonda anima spirituale.

San Giovanni in Fiore è legata indissolubilmente alla figura di Gioacchino da Fiore, abate e mistico medievale, le cui idee rivoluzionarie hanno lasciato un segno indelebile nella storia della teologia. L'imponente Abbazia Florense, con la sua architettura austera e il fascino senza tempo, è il simbolo del borgo e attira ogni anno visitatori e studiosi da tutto il mondo.

Ma San Giovanni in Fiore non è solo storia e cultura: d'estate si anima con sagre tradizionali, escursioni nei boschi secolari della Sila e degustazioni dei prodotti tipici, come i salumi silani, i formaggi, le patate della Sila e il famoso pane locale cotto nei forni a legna.

Passeggiare tra le viuzze del centro storico, assaporare la genuinità dei piatti tipici e perdersi nella natura rigogliosa dei dintorni rende San Giovanni in Fiore una meta perfetta per chi desidera una vacanza all'insegna del relax, della cultura e dell'autenticità.

Caccuri, tra storia e rocce

Incastonato tra le montagne del crotonese, Caccuri è uno dei borghi più affascinanti e meno conosciuti della Calabria. Dominato dall'imponente Castello Medievale, Caccuri conserva un'atmosfera senza tempo, fatta di silenzio, tradizioni antiche e paesaggi mozzafiato.

Le strette vie in pietra, le case dai tetti rossi e la vista panoramica sulle colline circostanti regalano al visitatore un'esperienza autentica e suggestiva. Un luogo ideale per chi vuole staccare la spina, immergersi nella natura e scoprire un lato della Calabria ancora poco battuto dal turismo di massa.

Gerace, la città delle cento chiese

Spostandosi sulla costa ionica, si incontra Gerace, un autentico gioiello medievale arroccato su una collina con vista sul mare. Conosciuta come "la città delle cento chiese", Gerace vanta un patrimonio storico e artistico di straordinaria ricchezza. La Cattedrale Normanna, imponente e austera, è la più grande della Calabria e uno dei più importanti esempi di architettura religiosa del sud Italia.

Passeggiare tra le viuzze di Gerace significa perdersi tra palazzi nobiliari, piazzette panoramiche e antiche botteghe artigiane. La sera, quando le luci si accendono e l'aria si fa più fresca, il borgo si trasforma in un luogo quasi magico, dove il tempo sembra essersi fermato.

Calabria, una terra da scoprire con gli occhi del cuore

La Calabria è molto più di una semplice meta estiva. È un intreccio di storia, natura e cultura che sa regalare emozioni profonde a chiunque scelga di esplorarla. Dai mari cristallini dell'Alto Tirreno ai borghi medievali nascosti tra le colline, ogni angolo di questa terra racconta una storia, custodisce un segreto, offre un sorriso.

Per chi cerca un'estate fuori dagli schemi, lontano dalle mete scontate, queste cinque località rappresentano un invito irresistibile a partire, scoprire, emozionarsi.