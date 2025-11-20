Social
giovedì20 novembre2025
giovedì20 novembre2025
Temi del giorno
Home page>Rubriche>Parchi Marini Calabria

Parchi Marini Calabria

L’iniziativa

Dove i due mari si sfiorano, presentato il progetto per la nuova rete sentieristica in Calabria: stanziati 4 milioni

Evento di presentazione dell’iniziativa che mira a implementare la rete nelle aree protette dell’ente Parchi marini: «Infrastruttura naturale e culturale che si connette ai grandi cammini regionali»
EPMR
EPMR
20 novembre 2025
Ore 10:41
Dove i due mari si sfiorano,\u00A0presentato il progetto per la nuova rete sentieristica in Calabria: stanziati 4 milioni\n

Video consigliati

VEDI TUTTI
Sanità

Ricognizione di Roberto Occhiuto in ospedale a Cosenza

20 novembre 2025
Ore 13:22
Ricognizione di Roberto Occhiuto in ospedale a Cosenza
Società

Nuova statale 106, arrivano gli espropri

20 novembre 2025
Ore 13:18
Nuova statale 106, arrivano gli espropri
Economia e Lavoro

Turismo per tutti, la proposta di Ecotur e Trenitalia

20 novembre 2025
Ore 13:19
Turismo per tutti, la proposta di Ecotur e Trenitalia
Società

La memoria dei luoghi: Bianca Ripepi nel cuore di Reggio

10 novembre 2025
Ore 19:00
La memoria dei luoghi: Bianca Ripepi nel cuore di Reggio
Economia e Lavoro

Turismo per tutti, la proposta di Ecotur e Trenitalia

20 novembre 2025
Ore 13:19
Turismo per tutti, la proposta di Ecotur e Trenitalia
Società

La memoria dei luoghi: Bianca Ripepi nel cuore di Reggio

10 novembre 2025
Ore 19:00
La memoria dei luoghi: Bianca Ripepi nel cuore di Reggio
Sanità

Ricognizione di Roberto Occhiuto in ospedale a Cosenza

20 novembre 2025
Ore 13:22
Ricognizione di Roberto Occhiuto in ospedale a Cosenza
Società

Nuova statale 106, arrivano gli espropri

20 novembre 2025
Ore 13:18
Nuova statale 106, arrivano gli espropri
Economia e Lavoro

Turismo per tutti, la proposta di Ecotur e Trenitalia

20 novembre 2025
Ore 13:19
Turismo per tutti, la proposta di Ecotur e Trenitalia
Società

La memoria dei luoghi: Bianca Ripepi nel cuore di Reggio

10 novembre 2025
Ore 19:00
La memoria dei luoghi: Bianca Ripepi nel cuore di Reggio
Sanità

Ricognizione di Roberto Occhiuto in ospedale a Cosenza

20 novembre 2025
Ore 13:22
Ricognizione di Roberto Occhiuto in ospedale a Cosenza
Società

Nuova statale 106, arrivano gli espropri

20 novembre 2025
Ore 13:18
Nuova statale 106, arrivano gli espropri
Tutela dell’ambinete

La Calabria entra nel network europeo del turismo sostenibile: «Con i parchi marini nuova fase di riconoscimento internazionale per la Regione»

A darne notizia il direttore generale di EPMR Calabria Raffaele Greco: «Costruiamo modello di governance partecipata e condivisa»
Redazione
10 novembre 2025
Ore 16:53
La Calabria entra nel network europeo del turismo sostenibile: «Con i parchi marini nuova fase di riconoscimento internazionale per la Regione»
L’iniziativa

Da bene confiscato a vela di rinascita, con Parchi marini Mavisu diventa ambasciatrice di legalità e sostenibilità

Nei giorni scorsi la consegna ufficiale. Il direttore Greco: «La storia di questa barca è la prova che la legalità può generare opportunità concrete di educazione e sviluppo»
Redazione Attualità
3 novembre 2025
Ore 15:03
Da bene confiscato a vela di rinascita, con Parchi marini Mavisu diventa ambasciatrice di legalità e sostenibilità\n
Progetto Edipo

«Parchi marini fondamentali per lo sviluppo della Calabria», a Vibo i risultati del monitoraggio delle praterie di Posidonia

VIDEO | Dopo mesi di rilievi e analisi, la ricerca restituisce un quadro aggiornato dello stato del mare calabrese confermando il suo ruolo strategico nel Mediterraneo. La presentazione alla Tonnara di Bivona
Lorenzo Muratore
31 ottobre 2025
Ore 20:10
«Parchi marini fondamentali per lo sviluppo della Calabria», a Vibo i risultati del monitoraggio delle praterie di Posidonia