Una persona è rimasta ferita in un incidente lungo l’Autostrada del Mediterraneo, in direzione sud tra gli svincoli di Rose-Montalto e Rende. L’impatto si è verificato nella serata di oggi, 18 settembre, poco dopo le 21,30. Secondo quanto si è appreso, era alla guida di un’auto che, per cause in corso di accertamento, è sbandata, andando ad urtare violentemente contro il guardrail. Soccorso dai sanitari del 118, è stato condotto in ambulanza all'ospedale dell’Annunziata. Sul posto gli agenti della polizia stradale per i rilievi e il personale della Deam Sud per il ripristino della carreggiata.