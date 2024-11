Nonostante l’emergenza cinghiali in Calabria sia un problema estremamente serio che oltre a pregiudicare le colture, mette anche a rischio la sicurezza delle persone, non mancano comportamenti incivili che alimentano questo fenomeno.

Succede, ad esempio, a Pizzo, in contrada Mazzotta, dove un venditore ambulante di frutta e verdura quasi ogni giorno dà da mangiare agli ungulati gli scarti della propria attività. Un banchetto estremamente invitante per i cinghiali che accorrono numerosi appena vedono il furgone del fruttivendolo.

Il tutto avviene sotto gli occhi dei residenti, ormai esasperati e arrabbiati per la presenza massiccia degli animali che, anche a causa di comportamenti come questi, si fanno sempre più invadenti, avvicinandosi alle case senza alcun timore. In tanti, ormai, temono anche di uscire con il proprio cane, perché non è raro che gli animali domestici vengano presi di mira dai cinghiali, soprattutto quando questi sono accompagnati dai propri cuccioli. Ecco il video del pasto a base di frutta e verdura marcia: