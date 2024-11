Da giorni gli agenti della squadra mobile del Commissariato di Serra San Bruno avevano notato movimenti sospetti in un’area residenziale situata nel centro cittadino di Vibo Valentia. Pertanto dopo prolungati servizi di osservazione hanno effettuato una perquisizione in casa di un uomo, ritenuta nascondiglio di droga poi utilizzata per la vendita al dettaglio.

Nel corso della perquisizione veniva ritrovata un’ingente quantità di sostanza stupefacente, per circa 2 chilogrammi di marijuana, già imbustata e sottovuoto per la vendita e il trasporto, oltre a materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione per la predisposizione delle dosi. All’interno dell’immobile sono state anche ritrovate munizioni per armi da fuoco dal calibro 7.65, illegalmente detenute.

Al termine dell’attività dell’uomo è stato arrestato e poi sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.