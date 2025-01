Il plenum del Csm nella giornata odierna ha deliberato all'unanimità la nomina del magistrato Vincenzo Luberto che tornerà nella sede della Procura di Catanzaro come nuovo procuratore aggiunto.

La proposta di delibera è stata formulata dal consigliere laico Ernesto Carbone il quale ha illustrato il percorso professionale di Vincenzo Luberto.

Il togato, originario di Cosenza, aveva già ricoperto questo incarico dal 2015 al 2019 prima di essere trasferito per l'inchiesta che in seguito lo ha visto uscire a testa alta sia in sede penale che in quella disciplinare.

Il posto di procuratore aggiunto di Catanzaro è rimasto così scoperto per poche settimane. È noto infatti che sempre il Csm prima delle festività natalizie aveva nominato Vincenzo Capomolla nuovo Procuratore di Cosenza.

Luberto, in attesa della pubblicazione della nomina sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia, ricomincerà a occuparsi di inchieste importanti nel Distretto giudiziario di Catanzaro. È risaputa la sua lunga esperienza in materia antimafia avendo contrastato i clan di ‘ndrangheta dallo Ionio al Tirreno, passando dalla città di Cosenza, fino al Crotonese.