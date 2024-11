I carabinieri, di Cirò Marina, hanno arrestato un uomo di sessantatré anni dopo che, sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla moglie, l’ha violata. La donna, cinquantacinque anni, lo scorso gennaio, dopo anni di soprusi e violenza, fisica e verbale, aveva trovato la forza di rivolgersi alle istituzioni, denunciando il marito.

A seguito della denuncia, l’autorità giudiziaria di Crotone in pochissimo tempo aveva emesso nei suoi confronti la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa: un provvedimento che impone all’indagato di non avvicinarsi alla vittima, e la cui violazione costituisce reato.

Nei giorni scorsi, tuttavia, a seguito di una convocazione in caserma della donna da parte dei militari, per ragioni di ufficio, lui l’ha seguita, presentandosi all’ingresso della Stazione di Verzino. Per l’uomo sono scattate le manette, e gli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto.