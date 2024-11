Chiuso il cerchio attorno alla rissa avvenuta in via Nazionale a Corigliano, i carabinieri sono risaliti ai presunti responsabili

Rissa a Corigliano: quattro arresti, tre di origine bulgara ai domiciliari e un rumeno dietro le sbarre. I carabinieri erano già da subito sulle loro tracce appena dopo l’aggressione avvenuta in pieno centro nella serata di ieri. I militari hanno raccolto le prime testimonianze, visionato alcuni videofilmati e risaliti agli autori della barbara e crudele aggressione avvenuta in via nazionale a botta di sprangate.

Uno dei feriti, di origine bulgara, versa in condizioni gravi ed è ricoverato al presidio ospedaliero spoke di Corigliano Rossano. I tre bulgari sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, mentre per il rumeno è scattata la custodia cautelare in carcere.