La donna fin dal 2010, era costretta a subire violenze fisiche e psicologiche dal marito anche in presenza dei loro tre figli minori

Nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Nocera Terinese hanno arrestato T.M., 42 anni, per il reato di maltrattamenti aggravati in famiglia. L’attività è scaturita dalla richiesta di ausilio giunta al 112 della Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Lamezia Terme, poichè, nella zona di Falerna, è stata segnalata una violenta lite in atto tra le mura domestiche. I militari, giunti presso l’abitazione dell’uomo, hanno constatato che, davanti ai figli minori, aveva picchiato per futili motivi la moglie 34enne.



L’attività, scaturita dalla denuncia della vittima, ha permesso di appurare che l’uomo, sin dal 2010, in maniera continuata nel tempo e per futili motivi, aveva ripetutamente usato violenze fisiche e psicologiche nei confronti della moglie. E’ stato infatti accertato che la donna, anche davanti alla presenza dei loro tre figli minori, era stata spesso picchiata ed insultata.

Per tali ragioni l’uomo, accompagnato presso gli uffici della Stazione, è stato arrestato, così come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito per direttissima, a seguito del quale l’arresto è stato convalidato.