Sabato 11 e domenica 12 maggio torna a Cosenza, per il secondo anno consecutivo, il Gran Festival delle due ruote, la manifestazione promossa dall'associazione “Orizzonti Calabro Cosentini”, con il patrocinio del Comune. Location dell'evento sarà, ancora una volta, la Vecchia villa comunale.

L'evento

Si tratta - riferisce una nota stampa -di una celebrazione a tutto tondo del mondo delle due ruote e si articolerà in una vera e propria kermesse sportiva, turistica ed enogastronomica, che radunerà a Cosenza appassionati delle due ruote, provenienti non solo dalla Calabria, ma anche da Sicilia, Puglia, Basilicata e Campania.

La manifestazione è realizzata anche con la collaborazione tra gli altri, della Fmi (Federazione motociclistica italiana) della Fiab (Federazione italiana amici della bicicletta) e dei moto club della provincia. Per l'occasione il comandante della Polizia Municipale, Giovanni De Rose, ha emanato un'ordinanza con la quale, per esigenze organizzative, è stata temporaneamente modificata la viabilità su Piazza XV Marzo. In particolare, sia nella giornata di domani, sabato 11 maggio, che in quella di domenica 12 maggio, dalle ore 8,00 alle ore 22,00, su Piazza XV Marzo vengono istituiti il divieto di transito (fatta eccezione per alcuni veicoli dell'organizzazione e per i veicoli al servizio delle persone con disabilità) e il divieto di sosta con rimozione (fatta eccezione, anche in questo caso, per i veicoli dell'organizzazione e per quelli, al servizio delle persone con disabilità, sugli appositi stalli preesistenti).

Il programma



Il programma della manifestazione si presenta particolarmente ricco, includendo una serie di microeventi, tutti di particolare interesse e che fungeranno da richiamo per un gran numero di cultori

delle due ruote. L'inaugurazione è fissata per le ore 10,00 di domani, sabato 11 maggio. Lungo l'elenco delle attività: si va dalla esposizione di modelli e accessori, alla presentazione in esclusiva di nuove moto, a cura dei concessionari della provincia di Cosenza. E ancora, spettacoli, momenti di intrattenimento, giochi di abilità, come il tiro alla fune, ed anche una gara tra mangiatori di fusilli e la festa della polpetta cosentina. Sarà, inoltre, allestita, per restare in tema, una ricca area food. Nel corso del Festival delle due ruote saranno assegnati il Premio Centauro dell'anno e il Premio “Pino Faraca” riservato ai ciclisti e intitolato al compianto campione cosentino che sarà ricordato con la proiezione di un filmato. Durante la manifestazione si svolgeranno anche prove con moto enduro per i bambini (a cura della FMI) e il giro turistico della città, riservato alle Fiat 500. Domenica 12 maggio, alle ore 16, la presentazione delle Lupe di “Calabriavventura”.