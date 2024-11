Al via l’Italian clab express, un viaggio in camper alla scoperta dei Contamination Lab italiani (intesi come spazi di contaminazione tra studenti di discipline diverse) organizzato dall’Italian Clab Network. Il progetto è nato, per volere del Miur, per riunire all’interno della stessa rete tutti i Contamination Lab degli Atenei italiani accomunati dall’obiettivo di promuovere la cultura di impresa in ambito universitario. Il camper del Clab farà sosta all’Università della Calabria, dove è in corso il secondo ciclo di Contamination Lab organizzato dal Liaison Office d’Ateneo, denominato “UniCaLab” e che ha coinvolto finora oltre 200 partecipanti (clabber) fra studenti, laureati e dottorandi, il 13 giugno a partire dalle 16.30. Ogni tappa del roadshow itinerante, che coinvolge 20 università italiane dal 31 maggio al 16 giugno, si focalizzerà su un tema scelto dall’Ateneo ospitante e l’evento sarà oggetto di riprese televisive a cura di una troupe del network.

“Coaching e impresa, una liaison vincente”

Per l’occasione, l’Unical ha scelto il tema del coaching e così il 13 giugno proporrà l’iniziativa “Coaching e impresa, una liaison vincente” alla quale interverranno l’allenatore e la squadra del Cosenza Calcio e l’allenatrice e la squadra di calcio femminile a 5 del Cus Cosenza che con i ragazzi di UniCaLab giocheranno una immaginaria ma ideale partita, su un campo d’eccezione le cui regole sono quelle dettate dall’utilizzo virtuoso e sinergico delle funzioni esplicate dai diversi ruoli dei giocatori, siano essi calciatori o membri di un business team.

L’appuntamento si articola in tre momenti:

- 16.30 presentazione della tappa Clab Express dell’Unical presso l'University Club dell’Unical

(cubo 23 B);

- 16.45 manifestazione spettacolo sul campo allestito in Piazza Chiodo (di fronte Rettorato)

in cui si giocherà idealmente la partita fra clabber e calciatori che sarà ripresa da una

troupe televisiva del Clab Express;

- 17:30 Pit stop del Camper italian Clab express