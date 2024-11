«Il Consiglio dei ministri discuterà, nella seduta di domani, del riparto dei fondi per l’anno 2018 a favore delle Regioni per il servizio di trasporto agli alunni disabili. Speriamo quindi che si possa accelerare la definizione di una problematica che va ad incidere sul diritto allo studio di tanti studenti, in una funzione che da tempo non è di competenza provinciale ma regionale». E’ quanto afferma il presidente dell’Upi Calabria, Enzo Bruno, che in queste ore è a Roma per partecipare ad una importante riunione convocata dall’Unione delle Province nazionale sulla situazione dell’edilizia scolastica e le criticità delle infrastrutture stradali. Il Consiglio dei ministri di domani dovrà stabilire i criteri per il riparto dei fondi alle Regioni e quindi consentire l’avvio dei servizi di assistenza agli studenti disabili.

l.c.