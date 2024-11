Il progetto scolastico ha visto i ragazzi dell'istituto comprensivo Anna Frank entusiasti nell'apprendere la storia della propria città

Riscoprire la storia della città di Kroton in un modo originale e particolare: per questo motivo, gli studenti dell'istituto comprensivo “Anna Frank” hanno portato in scena la ricostruzione storica che ha portato la fondazione della polis magno greca. La leggenda narra che la città fu fondata da Ercole il quale uccise per errore Kroton, figlio di Eaco; per rimediare e per onorare l'amico che lo aveva ospitato, lo fece seppellire con solenne cerimonia sulle sponde del torrente Esaro per poi far sorgere vicino alla tomba la città a cui diede il suo nome.

I piccoli crotonesi si sono molto impegnati nei vari ruoli, comprendendo la ricchezza del passato che riguarda la loro città e hanno capito l'importanza della storia. Un lavoro che ha impegnato molto i ragazzi, come ha sottolineato Federica, ma che comunque li ha fatti divertire molto. Un'esperienza che ha lasciato tanto nei loro cuori: «ora posso sapere realmente qual è il mito della nascita della mia città – ha dichiarato Giuseppe – Crotone è molto bella, con una storia importante dalla quale dobbiamo prendere spunto per il futuro».



Un progetto scolastico che, neanche a farlo apposta, si è sviluppato ultimamente in parallelo con un altro che intende riscoprire e riqualificare il patrimonio archeologico: “Antica Kroton”. Meno di dieci giorni fa, infatti, è stata firmata la convenzione tra Mibact, Regione Calabria e Comune di Crotone per gli interventi da realizzare.