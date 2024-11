Il procuratore aggiunto di Cosenza e il capo della mobile del capoluogo regionale premiati nell’aula universitaria intitolata a Falcone e Borsellino

Si è svolta nell’aula Giovanni Falcone e Paolo Borsellino del Dipartimento di Scienze giuridiche, storiche, economiche e sociali dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, la "Giornata della Legalità", evento promosso esattamente nel giorno della ricorrenza della strage di Capaci.



Nel corso della manifestazione è stata inaugurata una targa in ricordo dei due magistrati uccisi dalla mafia ed è stato consegnato un riconoscimento al procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Cosenza, Marisa Manzini e al capo della Squadra mobile di Catanzaro, Nino De Santis, per concludere idealmente un ciclo iniziato due anni fa con la richiesta di intitolazione di un’aula in memoria di Falcone e Borsellino.

Alla giornata hanno preso parte, inoltre, Arturo Bova, presidente Commissione regionale antindrangheta, ed Elvira Iaccino, portavoce di Libera. Presenti anche alcuni docenti, rappresentanti degli studenti e delle associazioni che operano nell’università.

Le targhe sono state realizzate grazie al contributo di Talarico, Carchedi e Caristo. Abbiamo l’obbligo morale di non dimenticare – ha dichiarato durante il suo intervento, Carchedi – ed era impensabile non avere uno spazio in memoria di due uomini che hanno sacrificato la loro vita pur di difendere il senso di giustizia e la democrazia. «Due anni fa - ha continuato - abbiamo raccolto con rappresentanti e attivisti del gruppo "Insieme" oltre 500 firme e, successivamente, la richiesta è stata accolta dal Consiglio di dipartimento e poi dal Senato accademico, cosi oggi siamo finalmente pronti per far entrare all’interno di questa aula i valori di lealtà e coraggio che i giudici hanno da sempre fatto propri».