L’Arcidiocesi di Rossano-Cariati e il Museo Diocesano e del Codex organizzano, da oltre un anno, l’evento “Sfogliando il Codex”, prestigiosa cerimonia che prevede lo sfoglio di una pagina del Codex Purpureus Rossanensins, il prezioso evangelario greco miniato del VI secolo custodito nel Museo e riconosciuto dall’Unesco bene patrimonio dell’umanità, nella categoria “Memory of the World”. La cerimonia è ormai divenuta un appuntamento atteso e di grande rilievo in quanto, per l’occasione, viene eccezionalmente aperta la teca che contiene il Codex e sfogliata una nuova pagina, il tutto con il coinvolgimento di istituzioni regionali e nazionali.

Per l’occasione l’Arcidiocesi e il Museo, hanno inteso invitare il Ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli, a presenziare alla cerimonia dello “Sfoglio” prevista per giorno 18 gennaio 2019, alle ore 15:00. L’invito rivolto al ministro vuole essere un gesto per sottolineare l’apporto fondamentale e la preziosa collaborazione fornite dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali alle due importanti azioni di tutela e valorizzazione, quali il delicato restauro del Codex effettuato presso l’ICRCPAL (Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario) e il progetto di riallestimento del nuovo Museo Diocesano e del Codex.

La presenza del Ministro rappresenta, senza dubbio, motivo di grande onore e soddisfazione per l’Arcidiocesi e per il Museo Diocesano e del Codex, piccolo ma operoso e dinamico museo del Sud, riconosciuto nell’ottobre del 2017, dall’ICOM, tra i dieci migliori musei d’Italia e custode di un’opera tra le più alte espressioni della cultura bizantina.