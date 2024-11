Si svolgerà il 9 dicembre prossimo alle 18,30 al Teatro dell’Acquario, la prima edizione del Concerto per la Salute, organizzato dal Siulp Cosenza, il sindacato dei lavoratori di polizia, in collaborazione con l’Associazione Culturale Cantori del Pettoruto di San Sosti. L’evento, con ingresso gratuito, ha l’obiettivo di raccogliere donazioni volontarie in favore dell’Associazione Giovani Diabetici.

Programma intenso e variegato

Ricca di appuntamenti la scaletta dello spettacolo. Tra gli ospiti si segnalano il gruppo musicale etnico-popolare Balano’o Etnoakustika e il gruppo folk 'a Pacchianeddra Sansustisa formato da 40 elementi suddivisi in 14 coppie di ballo, 2 voci soliste e 10 musicisti. Prevista inoltre la presentazione del libro Cielo di Piombo di Tommaso Orsimarsi; il romanzo, attraverso le vicende di fantasia del protagonista, un poliziotto calabrese gambizzato dalle Brigate Rosse a Torino, ripercorre la storia della Repubblica nel ventennio compreso tra gli anni sessanta e gli anni ottanta. Infine Alessia Fratto, madrina della serata, reduce dalle selezioni al Festival di Sanremo, presenterà Giulia, titolo del suo ultimo brano musicale.