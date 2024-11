Lo strumento del cantautore crotonese è stato mostrato dalla fondazione Una casa per Rino che cerca una sistemazione per lo stesso

A.a.a. cercasi casa per l'ukulele di Rino Gaetano. La fondazione “Una casa per Rino” ha organizzato una conferenza stampa nel pomeriggio di giovedì proprio per porre l'attenzione su questo passaggio. Durante l'incontro – tenuto dal presidente Giancarlo Sitra, dal direttore artistico Procolo Guida, e dalla socia Giusy Regalino – è emersa proprio la ricerca di un luogo che possa non solo ospitare lo strumento musicale, ma anche quella che doveva essere la parte principale del progetto “Una casa per Rino”, nato agli inizi degli anni 2000, che doveva portare alla creazione di uno spazio per gli artisti crotonesi, con annesso museo dedicato al cantautore di “Gianna”.

La fondazione sta cercando la sinergia con l'ente comunale crotonese per trovare lo spazio adatto, ma nel frattempo si sta cercando anche di esporre alla cittadinanza l'ukulele della discordia, che dopo troppo tempo è stato mostrato in pubblico.

L'incontro è stato anche un modo per la Fondazione di presentare il lavoro svolto in circa 15 anni di attività, con le varie kermesse musicali organizzate, e il lavoro da svolgere in futuro con le scuole.



A fine dicembre 2017, il consigliere comunale e presidente della Commissione Cultura Pisano Pagliaroli, aveva sollevato la questione affinchè si trovasse una sede per esporre l'ukulele. Lo stesso ha comunicato che si farà da tramite con l'assessore Giuseppe Frisenda e il sindaco Ugo Pugliese affinchè si possa trovare la situazione adatta per dare la giusta importanza ad un artista simbolo di questa terra.