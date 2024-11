Manca poco all'inizio del concorso musicale della XVII edizione del Festival internazionale della fisarmonica San Vincenzo la Costa. Le audizioni iniziano giovedì 5 agosto.

Il concorso sarà ibrido: in presenza e online. La partecipazione in presenza è riservata ai concorrenti under 16. Una scelta che si pone come obiettivo permettere ai giovani di vivere un'esperienza formativa ed emozionale.

Sabato 7 agosto serata finale con la partecipazione dell’attrice Serena Autieri, ospite d’onore dell'edizione 2021 del Festival.

Quattro le sezioni: Classica, Variété, Diatonica e Musica da camera. La giuria è composta da 23 musicisti di livello internazionale, provenienti da dieci Paesi.

I prossimi prestigiosi concerti di avvicinamento sono fissati dall’1 al 4 agosto. Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto della normativa vigente in riferimento all'emergenza epidemiologica da Covid19. Per assistere ai concerti è necessario prenotare al numero 347 1336385.