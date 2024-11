Il 18enne calabrese Antonio Vaglica, di Mirto Crosia (Cosenza) trionfa a Italia's Got Talent. Con la sua incredibile voce, potente e irraggiungibile, ha conquistato il palco, il pubblico e i giudici del talent

Il ragazzo ha da sempre una grande passione per la musica, e ha superato tutte le prove per arrivare all’Italia's Got Talent, diventando il primo finalista.

La sua esibizione ha immediatamente suscitato un grande entusiasmo, grazie a quel suo timbro di voce e a un chiaro talento musicale.

Il pezzo eseguito è del francese Daniel Balavoine, si intitola “Sos d'un terrien en detresse", un brano che ha liberato le energie del giovane calabrese e gli ha consentito di sentirsi se stesso, libero da ogni condizionamento, padrone della sua libertà di essere un artista formidabile.

Il brano parla di un essere umano che non sente di appartenere a questa terra e lancia un grido d’aiuto verso il cielo. La canzone voleva essere soprattutto un messaggio di solidarietà nei confronti di chi si sente prigioniero in un corpo che non gli appartiene.

Antonio Vaglica ha convinto ed emozionato così tanto che Elio gli ha assegnato il Golden Buzzer che permetterà al giovane di accedere direttamente alla finale.

Antonio studia musica da quando aveva 5 anni. Nel 2019 ha partecipato a Sanremo Young.Felice la famiglia, composta dalla mamma Vincenzina, dal papà Giacinto e da due fratelli. Per un talento del genere si spalancano le porte del successo. Meritatissimo.

Il video dell'esibizione: