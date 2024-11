Parteciperà alle selezioni nazionali dalle quali verranno scelti i 4 rappresentanti dell’Italia protagonisti della finalissima mondiale

Ha avuto luogo ieri a Rossano una delle tappe di “Gelato Festival Challenge”, la competizione itinerante dedicata ai gelatieri di tutto il mondo che porterà alla selezione dei 36 gusti di gelato che andranno alla Finale dei Gelato Festival World Masters in programma nel 2021.

Tra i tanti partecipanti anche l’Antica Gelateria Fortino, con sedi a Cariati (centro storico e lungomare), e Cirò Marina (nuova apertura sul lungomare di fronte al Porto), che ha vinto ed ora proseguirà nelle selezioni valevoli per la Finale Italiana del 2020 che determinerà la selezione dei 4 gelatieri italiani che rappresenteranno l'Italia ai Gelato Festival World Masters nel 2021. Ha partecipato con una vaschetta di gelato al gusto di mandorla tostata variegata con arancio ed un crumble di biscotti e mandorle caramellate ed ha conquistato la Giuria di professionisti ma anche il Comitato di gara (che non fa parte della Giuria ma ne supervisiona l’operato), che non ha lesinato complimenti ai maestri di Cariati.



La valutazione del giurato, per ogni gelato, è stata il frutto di un valore compreso tra 0 (minimo) e 100 (massimo) e scaturisce dalla valutazione di diversi parametri: il gusto, la struttura del gelato, la presentazione e la creatività. Insomma, un'altra importante vittoria per i maestri gelatieri Benedetto, Andrea e Leonardo dell’Antica Gelateria Fortino che – come è noto – da anni sono pluripremiati per i loro gelati nell’ambito di concorsi internazionali dove hanno ottenuto il podio per il loro gelato al gusto cioccolato, cariatese, pistacchio e mandorle e Sol d’Oriente.