"Il Masai bianco" è il titolo del romanzo appena pubblicato di Matteo Transtevere, catanzarese doc cresciuto nel quartiere Fortuna. Partito da Roma, e dopo un periodo nella city finanziaria di Londra, ha trascorso diversi anni come giornalista economico in giro per il mondo. Oggi è tornato nella sua città per presentare la sua prima opera. Si tratta una storia avvincente, raccontata con una regia quasi tridimensionale, dove i colpi di scena si susseguono fino all'ultima pagina. Il romanzo, inoltre, suggerisce profondi spunti di riflessione che offrono al lettore l'opportunità di osservare la propria vita e di trasformarla in un'esperienza meravigliosa.

Le presentazioni

Il romanzo è stato pubblicato con la piattaforma italiana di self-publishing "Youcanprint" e sarà presentato al pubblico sabato 15 giugno, ore 18;30, Libreria Ubik di Catanzaro Lido; martedì 18 giugno, ore 19:00, "Salotto culturale", con il patrocinio dell'Associazione Antonino Greco, in via Settembrini 26 a Catanzaro; venerdì 21 giugno, ore 18,30, Sala Riunioni Celi, Piazza Dogana, Catanzaro Lido. Durante le presentazioni l'autore parlerà dei temi "conosci te stesso", esplorazione della coscienza, che sono alla base del libro e che fanno da sfondo alle avventure del protagonista.