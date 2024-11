Con un approfondimento sul Parco nazionale del Pollino, lunedì 13 maggio su Raiuno (alle 7,50 circa), all'interno di Unomattina, è programmato il quarto e penultimo appuntamento con la rubrica "Made in Basilicata". Lo ha reso noto l'ufficio stampa della Giunta regionale lucana, specificando che l'iniziativa nasce dall'accordo sottoscritto fra la Regione Basilicata e la Rai.

«Sono - sottolinea l'Ufficio Sistemi culturali e turistici del Dipartimento Presidenza della Giunta della Regione Basilicata - storie di passione, audacia, creatività quelle raccontate. Gaetano, guida naturalista, ci accompagnerà tra percorsi spettacolari in una natura incontaminata e maestosa, alla scoperta del Parco Nazionale del Pollino che, con i suoi 192mila ettari è oggi il parco più grande d'Italia. Il Pollino è il luogo ideale di chi ama la natura, lo sport e l'avventura. Sentieri montani tra boschi e ruscelli, passeggiate a cavallo, escursioni. Lungo itinerari e percorsi accattivanti ci si inoltra in fitti boschi di faggio e cerri, ma anche di abeti e castagni e altipiani erbosi, fino ad 'incontrare' sinuosi, fieri e secolari, i Pini Loricati, simbolo del parco». Ma il Parco Nazionale del Pollino è anche un vero e proprio giardino botanico: «Centinaia di erbe officinali – si legge ancora nella nota - offrono uno spettacolo incantevole: le fioriture hanno mille colori e rilasciano nell'aria un profumo intenso. Tutti le conoscono e le usano da sempre per le loro proprietà terapeutiche, ma c'è chi ha fatto un passo in più, Vincenzo, imprenditore lucano, che ha creato un'azienda di erbe officinali e con un progetto innovativo, le trasforma in prodotti per la cosmesi, l'erboristeria e la farmacia e che vende in tutto il mondo».