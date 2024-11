Il presidente della società aeroportuale gli ha rivolto un accorato discorso di saluto esortandolo a stare vicino ai lavoratori e alla città che stanno vivendo momenti difficili

Il vescovo di Lamezia Terme, Luigi Cantafora, in prossimità della feste natalizie ha celebrato Messa nella sede della Sacal di Lamezia Terme. Il presidente del CdA, Arturo De Felice, dello scalo aereoportuale della città della piana, nel ringraziare monsignor Cantafora ha chiesto al presule “di stare vicino ai lavoratori della società che svolge un importante funzione nel garantire il servizio del trasporto pubblico.

Una società –ha affermato De Felice nel corso del suo intervento di saluto- che oggi si è arricchita della gestione degli altri due scali della Regione”. Una richiesta di vicinanza che il Prefetto ha chiesto di estendere all’intera città di Lamezia che sta vivendo momenti difficili. “Stare vicino al mondo del lavoro in una terra come la Calabria che ha una fame di lavoro antica, è il nostro compito – ha concluso il presidente del CdA, scusandosi con i lavoratori dello scalo per non essere riuscito ad avere una maggiore interlocuzione con loro a causa degli impegni di questi mesi”. Di seguito l’intervento integrale del Presidente della Sacal Arturo De Felice.