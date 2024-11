Mercoledì 26 giugno alle ore 21, al cinema Citrigno di Cosenza, verrà proiettato il docufilm “In viaggio con Lei”, lungometraggio del regista Gianluca Gargano che racconta il percorso di una ragazza trans alla scoperta di se stessa e del mondo femminile. Il viaggio a ritroso nella sua vita, diventa un vero e proprio viaggio in compagnia di due amiche, Francesca, attrice con la sindrome di Down e Franca, regista di teatro e casting director, entrambe con altrettante storie intense e difficili alle spalle. Attorno alla storia di “Lei”, ruotano però anche quelle di altre donne che, come le protagoniste, hanno lottato e lottano per affermare la propria identità. Un film di sole donne che interpretano se stesse nella vita reale, dove il regista dipinge ne i tratti con discrezione e poesia, tra paesaggi mozzafiato e momenti intensi e di delicata intimità. Il film è stato girato in Calabria.

Premiato come miglior documentario al “Berlin Independent Film Festival” e al “Rome Independent Film Festival, di prossima premiazione al “Green Film Festival di Roma” il film è attualmente in concorso al For Rainbow Film Festival in Brasile, dove è tra i sette selezionati tra oltre millesettecento film arrivati da tutto il mondo.

Prodotto da Arbalak, con il sostegno della Calabria Film Commission e del MIC con la legge sul Tax Credit, produzione esecutiva Open Fields Productions, in collaborazione con Kairos Gorup e con il patrocinio di diversi comuni calabresi e della Categoria Cinema a Audiovisivo di Confartigianato Imprese Calabria e Unindustria Settore Spettacolo Cinema e Intrattenimento, “In viaggio con Lei”, è un vero e proprio viaggio dell’anima, non solo per le protagoniste che portano in scena la potenza delle proprie storie, ma anche per ciascun spettatore che, inevitabilmente, guarderà dentro se stesso, affondando nei propri dolori, nelle proprie paure, in quelle “certezze” sedimentate nel tempo.

Un docufilm dedicato alle donne e alla loro forza innata che diventa emblema di resistenza e celebrazione della vita oltre ogni dolore, oltre ogni ostacolo. La proiezione rientra nell’ambito delle iniziative del Cosenza Pride ed è sostenuta dall’Associazione Persone Down di Cosenza. Alla proiezione evento saranno presenti il regista e il cast per incontrare il pubblico e rispondere ad eventuali domande, insieme al presidente provinciale Arci e la presidentessa Associazione Persone Down.