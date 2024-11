Capita piuttosto frequentemente in questi giorni di festa di trovare lungo le strade del centro di Cosenza, delle persone che fanno di tutto pur di guadagnare qualche soldo da vivere, ma che al tempo stesso hanno un talento innato, a dir poco geniale. Tanti gli artisti che si esibiscono lungo corso Mazzini. Musicisti di strada in grado di attirare l'attenzione dei passanti o almeno di una buona parte di essi, facendogli respirare il clima di festa.



Lungo il tragitto si odono le melodiose note di un violino, a suonarlo una ragazza speciale, un’artista che per amore della sua terra, è tornata in Calabria dopo aver lavorato per anni all’estero. Qui però ha deciso di perfezionare il suo corso di studi in violino presso il conservatorio, ma i soldi non bastano e non vuole gravare sulle finanze di nessun altro, così decide di mantenersi sola e così, armata del suo strumento in versione elettrica affascina quanti si trovino a passare davanti a lei racimolando qualche soldo. Cosenza, mi offre l’opportunità di vivere bene e di guadagnare abbastanza per continuare a studiare, dice la ragazza, e sono felice di essere tornata in Calabria.