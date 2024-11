Artisti e musicisti di prestigio, vere e proprie perle del panorama culturale italiano ed internazionale. Il tutto in un percorso che si snoderà nell’arco di dieci giorni a Lamezia Terme dall’11 al 20 ottobre. E’ stato presentato ufficialmente in conferenza stampa oggi nella sala Napolitano del Comune il programma della 43esima edizione del MusicAmaCalabria.

Un programma vasto ed articolato che attende di sapere se potrà godere dei fondi regionali per i grandi eventi e che si snoderà principalmente tra i teatri Grandinetti e Costabile andando poi a toccare tante e diverse parti della città in una sorta di percorso non solo culturale, ma anche inclusivo e di scoperta e valorizzazione.

«In questi mesi abbiamo lavorato alacremente – ha spiegato Francescantonio Pollice, direttore artistico della manifestazione – con l’idea di creare una rassegna che prevedesse la presenza di ospiti di caratura internazionale e di produzioni originali. Al tempo stesso abbiamo pensato ad un coinvolgimento della comunità locale e alla connessione fra proposta artistica e luogo in cui si svolge. E riteniamo di aver centrato l’obiettivo assicurandoci in esclusiva alcuni di musicisti di prima grandezza riconosciuti a livello mondiale, alcuni dei quali per la prima volta si esibiscono nell’Italia meridionale».

«Voglio sottolineare – ha aggiunto - che questo progetto non è soltanto artistico ma ha anche l’obiettivo di creare il brand Lamezia, con una sua identità culturale pro attiva volta a generare economia, lavoro e, quindi, crescita».

Una vera e propria boccata d’ossigeno per Lamezia che dopo due anni di commissariamento in cui tutti i teatri sono stata chiusi e sostanzialmente inibita ogni attività culturale, si è trovata be presto catapultata nell’estenuante parentesi Covid. In tutto quasi tre anni di stop e blocchi alla cultura. Il MusicAmaCalabria segna il cambio di passo. Dieci serate musicali e non solo tra i teatri Grandinetti e Costabile e altri eventi tra il parco Mastroianni, Terme Caronte, Chiostro San Domenico, Palazzo Nicotera, Santuario della Madonna della Spina e Chiesa di San Giovanni Battista. E poi, passeggiate nei centri storici, concerti in streaming sui siti di diversi istituti italiani di cultura, omaggi a Federico Fellini, Ennio Morricone, ma anche al poeta sambiasino Franco Costabile.

Lamezia riparte anche dalla cultura. «Senza ombra di dubbio – ha detto il sindaco Paolo Mascaro - posso affermare che un bouquet di artisti ed eventi di tale importanza non ha eguali in Italia. Merito va ad Ama Calabria che ha grande rispetto per la cultura. Sicuramente oggi si scrive una pagina bellissima, da esportare e da elogiare». «Il Teatro Grandinetti torna ai grandi eventi e il Costabile ci regala una grande emozione, quello di vederlo finalmente agibile e fruibile», ha aggiunto l’assessore alla Cultura Giorgia Gargano.

Il programma



Ad inaugurare la rassegna sarà il soprano Nino Machaidze, considerata attualmente oggi una delle voci più brillanti a livello internazionale. Ad accompagnarla la pianista Mzia Bakhtouridze. I grandi nomi continueranno con il concerto del Maestro Mischa Maisky il 15ottobre considerato il più grande violoncellista vivente, che recentemente ha reinaugurato, dopo il lockdown, il Teatro La Scala di Milano e che proprio a Lamezia Terme terrà il suo secondo e ultimo concerto italiano. Accanto a lui la figlia Lily, che lo accompagnerà al pianoforte.



In questa edizione non è stata trascurato l’aspetto originalità e innovazione. The music we love (15 ottobre) è un interessante progetto incentrato su un confronto generazionale: Viktoria Mullova, una delle più famose e acclamate violiniste del nostro tempo, si metterà in gioco condividendo la scena con il contrabbassista e compositore Misha Mullov-Abbado. Il concerto del 20 ottobre è affidato a una delle più grandi star internazionali della musica classica: il pianista Evgenij Kissin. Anche lui per la prima volta si esibirà nell’Italia meridionale con un recital solistico. Si tratta di un evento assolutamente eccezionale che richiamerà pubblico da tutta Italia e per il quale la Fondazione Società del Concerti di Milano ha già aderito con la partecipazione di circa 50 fra i suoi abbonati.

Ma i top events non si esauriscono con la presenza di queste star internazionali. Punto focale del progetto artistico sono le celebrazioni dei grandi anniversari 2020 che partiranno con la Camerata Strumentale di Prato (12 ottobre), per l’occasione diretta da Luigi Piovano, primo violoncello dell’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia di Roma, con lo spettacolo omaggio a Federico Fellini nel centenario della nascita del regista . Una coproduzione AMA Calabria – Camerata Strumentale di Prato – CIDIM che circolerà in Italia e all’estero con appuntamenti già confermati da Amsterdam, Copenhagen e Stoccolma. La produzione è stata inserita la le produzioni originali dell’anno felliniano.



Non mancherà la celebrazione dell’anniversario Beethoveniano con l’esecuzione da parte del leggendario Duo Pianistico Bruno Canino – Antonio Ballista (14 ottobre) e il concerto sarà mandato in onda sui canali social degli Istituti Italiani di Cultura di Italiani di Cultura di Washington, Parigi, Abu Dhabi, Amsterdam, Atene, La Valletta, Montevideo, Stoccolma, Copenhagen, Seul, Santiago, Città del Messico, Istanbul, Lione, New Delhi, Tunisi e Rabat.

Il teatro e gli eventi collaterali

I Top Events includono anche una sezione teatrale con due presenze tra le più prestigiose come Gabriele Lavia (13 ottobre) e Violante Placido (17 ottobre). Il primo presenterà “Lavia dice Leopardi”, la seconda sarà la protagonista di “Per Elisa”, un personale omaggio a Beethoven, nel quale indagherà sul ruolo delle donne e dell’amore nella vita del grande compositore. A questi eventi che saranno tenuti al Teatro Grandinetti si aggiungono quelli di scena al Teatro Costabile: un omaggio a Ennio Morricone con protagonista Nello Salza (19 ottobre), la tromba del cinema italiano.

Per ultimo la produzione AMA Calabria del Musical “La Via degli Ulivi” (18 ottobre) produzione originale che, in prima assoluta, vede impegnati alcuni artisti lametini guidati da Chiara D’Andrea, in un’opera musicale e teatrale imperniata sulle liriche del poeta Franco Costabile.l cartellone della 43^ Edizione della rassegna di AMA Calabria prevede anche altri 24 concerti che si terranno alle Terme di Caronte, nel Complesso Monumentale San Domenico e a Palazzo Nicotera – Severisio di Lamezia Terme.