Le attività si fermano, la solidarietà no. L'emergenza dovuta al coronavirus ha dato vita infatti a un'ondata di iniziative, molte delle quali si sono concretizzate nell'apertura di raccolte fondi a favore degli ospedali in prima linea a fronteggiare il Covid-19.



E una raccolta fondi è stata avviata anche da Agesci (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) della Zona del Reventino per l’ospedale Giovanni Paolo II della città di Lamezia Terme a cui si può donare per l'acquisto di attrezzature utili al reparto di Terapia intensiva collegandosi a QUESTA PAGINA.





Il nosocomio della città della Piana è anche uno dei due poli sanitari del Catanzarese individuati dalla Regione per accogliere i pazienti nell'ipotesi di un aumento della diffusione del virus.



La stessa associazione Agesci in questi giorni si è fatta anche promotrice della campagna di sensibilizzazione #iorestoacasa per richiamare al senso civico e di responsabilità di ognuno per contenere i contagi da Covid-19.